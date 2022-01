Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Diebstahl aus Scheune

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter auf einem landwirtschaftlichen Betrieb am Drawenweg in Blomberg - Siebenhöfen in eine Scheune ein. Aus abgestellten Arbeitsmaschinen zapften sie mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff ab und flüchteten unerkannt von dem Hof. Da für den Abtransport des Kraftstoffs ein Fahrzeug erforderlich gewesen sein dürfte, werden Zeugen, denen im Tatzeitraum im Bereich Siebenhöfen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

