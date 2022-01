Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Dreister Fahrradraub

Lippe (ots)

(LW) Am Samstag gegen 13.00 Uhr befand sich eine 57-jährige Frau aus Braunschweig auf dem öffentlichen Parkplatz oberhalb des Kurmittelhauses, zwischen der Bismarck- und der Sophienstraße. Die Dame war gerade damit beschäftigt, ihr Fahrrad in ihren Pkw zu verladen, als sich ihr von hinten eine unbekannte Person näherte. Diese ergriff plötzlich das Fahrrad und versuchte, es der Besitzerin zu entreißen. Es entstand ein Gerangel um das Rad, welches die 57-jährige nach kurzer Zeit verlor. Der Täter schwang sich auf das Fahrrad der Geschädigten und flüchtete in Richtung Kurpark. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Klapprad der Marke Curtiss, ausgestattet mit einer blauen Fahrradtasche, einem mobilen Navigationsgerät und einer auffallend roten Klingel. Bei dem Täter handelt es sich um einen ca. 18-Jahre alten, auffällig großen (ca. 190 cm) Mann. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart und war zur Tatzeit mit einer Bluejeans und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sonstige Angaben zu dem Täter oder dem geraubten Fahrrad machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

