Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht geklärt: Verursacherin betrunken und unter Drogen

Linnich (ots)

Beim Ausparken beschädigte eine 50-Jährige am Mittwochmittag zwei Pkw und fuhr davon. Die Polizei konnte sie wenig später antreffen.

Eine Zeugin sah das Unheil am gestrigen Mittwoch gegen 11:30 Uhr wortwörtlich auf sich zurollen: Sie stand neben ihrem in der Straße "Altwyk" geparkten Pkw als ein Auto rückwärts auf ihres zufuhr. Trotz Rufens und Winkens stieß der Pkw gegen ihren Wagen. Statt anzuhalten fuhr das Auto mit quietschenden Reifen davon. Sie und ein andere Zeuge gaben der Polizei den Sachverhalt und das Kennzeichen durch. Wenig später konnte das fragliche Fahrzeug an einem Imbiss an der Südpromenade durch die Beamten angetroffen werden. Am Steuer saß eine 50 Jahre alte Frau aus dem Rhein-Erft-Kreis, die bestritt, dass sie etwas mit dem Unfall zu tun habe. Die Spuren an ihrem Fahrzeug zusammen mit den Zeugenaussagen widersprachen dieser Aussage allerdings. Da sich vor Ort Anhaltspunkte dafür ergaben, dass die 50-Jährige nicht verkehrstüchtig war, wurde sowohl ein Alkohol- als auch Drogenvortest durchgeführt. Der Atemalkoholwert lag bei 1,08 Promille und der Drogentest schlug auf Amphetamine an, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, der Wagen blieb stehen.

Neben den Schäden, die an dem Auto der Zeugin entstanden, wurde bei dem Unfall ein weiteres in der Straße "Altwyk" geparktes Fahrzeug beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von 2500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell