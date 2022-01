Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Türschloss beschädigt.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (05.01.2022) versuchten Unbekannte die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Wittekindstraße zu öffnen. Es gelang ihnen nicht, jedoch wurde das Türschloss beschädigt. Vermutlich machten sich die Täter zwischen 19 und 19:30 Uhr an der Tür zu schaffen. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

