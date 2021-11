Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Unfallflucht in Lembach - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.11.2021, zwischen 11:20 Uhr und 14:20 Uhr, ist in Wutach-Lembach ein geparkter Mercedes-Benz GLA von einem unbekannten Fahrzeug touchiert worden. Der Verursacher ist unbekannt. Der Mercedes war auf einem Privatgrundstück in der Dillendorfer Straße abgestellt. Ein Fahrzeug, möglicherweise eine landwirtschaftliche Maschine, beschädigte den Mercedes beim Vorbeifahren am Heck. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro am Mercedes. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet um Zeugenhinweise!

