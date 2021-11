Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde: Hinterzarten]

Am 31.10.2021 gegen 13:00 Uhr kam im Bereich des "Mathisleweihers" eine 55-jährige Radfahrerin alleinbeteiligt, vermutlich aufgrund eines Astes, zu Fall. Hierbei verletzte sie sich erheblich am Kopf, sodass sie zeitlich und räumlich nicht mehr orientiert war. Vor Ort wurde sie durch den Rettungsdienst versorgt und in der Folge mittels Helikopter in eine Klinik nach Freiburg verbracht.

