Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde: Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 29.10.2021 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 87-jähriger PKW-Führer die Ringstraße stadteinwärts. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr übersah er, nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund der Sonneneinstrahlung, einen ordnungsgemäß im Kreisverkehr fahrenden 56-jährigen Fahrzeuglenker. Es kam zu einer Kollision, bei der ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell