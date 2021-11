Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Einbruch in Vereinsheim und angrenzenden Schuppen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 29.10.2021, sind Unbekannte in ein Vereinsheim und einen angrenzenden Schuppen in Rickenbach-Bergalingen eingebrochen. Hierzu wurde die Schlösser gewaltsam aufgebrochen. Ein dreistelliger Bargeldbetrag, eine Stihl-Motorsäge und eine Bosch Akku-Flex wurden entwendet. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell