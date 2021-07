Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verstärkte Kontrollen zur Verbesserung des Verkehrsklimas

Mainz (ots)

Bereits seit Anfang April führt die Polizei Mainz verstärkte Kontrollen im Straßenverkehr mit dem Ziel der weiteren Verbesserung des Verkehrsklimas durch mehr gegenseitige Rücksichtnahme durch. Auch in den letzten Tagen wurden mehrere Kontrollstellen eingerichtet, stichprobenartige Verkehrskontrollen im fließenden Verkehr durchgeführt und im Rahmen anderer Einsätze Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr durchgeführt.

So wurden durch die Polizisten des Altstadtreviers zwei Fahrzeugschlüssel sichergestellt, nachdem sie wegen Streitereien gerufen wurden. In einem Fall wurde ein 40-jähriger Mann auf dem Fahrersitz des mit laufendem Motors stehenden Auto angetroffen und hier zur Sicherheit der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei einbehalten. Bei dem zweiten Sachverhalt verhielt sich eine 27-jährige Frau derart auffällig, dass der Verdacht des Drogenkonsums bestand. Auch hier wurde durch die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels verhindert, dass sie in diesem Zustand die Möglichkeit hatte ihr Auto zu fahren. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein vorweisen konnte. Die Behauptung, diesen vergessen zu haben, konnte schnell als Schutzbehauptung aufgedeckt werden. Der Mann ist gar nicht im Besitz eines Führerscheins.

Im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld verursachte ein 58-jähriger Autofahrer mit über 2 Promille beim Einparken einen Verkehrsunfall. Er flüchtete zunächst und versuchte sich bei einer späteren Kontrolle mittels eines gefälschten, griechischen Führerscheins auszuweisen. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt auch er nicht. Hier folgen Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Polizisten des Neustadtreviers richteten gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei für die Dauer eines Vormittags eine Kontrollstelle in Mainz Mombach, in der Nestlé- und Erzberger Straße ein. Von insgesamt 43 kontrollierten Fahrzeugen gab es lediglich bei acht etwas zu beanstanden. Es handelte sich hierbei um Verstöße gegen ein Durchfahrtsverbot und Nichtmitführen der vorgeschriebenen Warnweste. Auch die Bilanz der Fahrradstreifen in der Innenstadt fällt positiv aus. Im Rahmen einer Streifenfahrt mussten nur 3 Fahrrad- oder E-Bike-Fahrende wegen Ablenkung durch elektronische Geräte ermahnt werden. Wünschenswert seitens der Polizei wäre bei beiden Kontrollen natürlich eine Statistik gegen Null.

