Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hartenberg, Verkehrsunfallflucht mit 2 Promille

Mainz-Hartenberg (ots)

Donnerstag, 01.07.2021, 20:10 Uhr

Am Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bereich Mainz-Hartenberg. Der 58-jährige Fahrer eines Nissan wollte dort in eine Parklücke einfahren und beschädigte dabei die komplette Seite eines geparkten Opel Corsa. Dessen Halter kam just in diesem Moment aus dem Markt und sprach den Verursacher auf den Schaden an. Nach einem kurzen Gespräch verließ der 58-jährige Unfallverursacher jedoch den Parkplatz, ohne einen Austausch von Personalien. Im anschließenden Gespräch mit der Polizeistreife berichtete der geschädigte Halter bereits von einer auffälligen Verhaltensweise des flüchtigen Nissanfahrers.

Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens und der präzisen Beschreibung des Fahrers, konnte der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Deutlicher Alkoholgeruch führte zu einem Atemalkoholtest bei dem 58-Jährigen, der über zwei Promille ergab. Bei der Überprüfung seiner Fahrerlaubnis stellte sich zudem heraus, dass sein Führerschein gefälscht war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell