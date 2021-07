Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Oberstadt, Ausflug endet in Baugrube für eine Entenfamilie aus Mainz

Mainz-Oberstadt

Mittwoch, 30.06.2021, 10:16 Uhr

Zunächst auf die Fahrbahn der Lorenz-Diehl-Straße, dann in den Garten einer Mainzer Familie, verirrt sich eine Entenfamilie in der Mainzer-Oberstadt. Das Muttertier mit seinen acht Küken konnte sich zwar zunächst von der Fahrbahn retten, der Entennachwuchs fiel jedoch anschließend in die Baugrube eines Pools, im Garten eines Einfamilienhauses. Mit Hilfe des Gartenbesitzers und durch den beherzten Einsatz der Polizeistreife, konnten die Küken mit einem Kescher aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Das besorgte Muttertier überwachte die gesamte Rettungsaktion mit Argusaugen, lies sich jedoch im Anschluss widerstandslos von unserer Kollegin auf den Arm nehmen und in den Streifenwagen befördern. Wieder am Rhein angekommen, schwammen Mutter und Küken, wir vermuten erleichtert schnatternd davon. Ente gut, alles gut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell