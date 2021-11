Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - Vollsperrung L 163A zwischen Erzingen und Riedern am Sand

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Montagmittag, 01.11.2021, auf der L 163A zwischen Klettgau-Erzingen und Riedern am Sand zwei Verletzte gefordert. Gegen 15:30 Uhr war eine 65-jährige Renault-Fahrerin von der Landstraße nach links in Richtung eines landwirtschaftlichen Weges abgebogen. In diesem Moment hatte ein nachfolgender 24-jähriger BMW-Fahrer zum Überholen des Renault und eines dahinter befindlichen Pkws angesetzt. Der BMW kollidierte in der Folge mit dem abbiegenden Renault. Die Renault-Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem schwer beschädigten Auto befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Beifahrer im BMW blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die Autos wurden sichergestellt. Der Gesamtsachschaden dürfte bei rund 11000 Euro liegen. Neben einem Rettungshubschrauber war der Rettungsdienst auch mit mehreren Rettungsfahrzeugen im Einsatz wie auch Feuerwehr und Polizei. Die Landstraße war während den Rettungs- und Bergemaßnahmen komplett gesperrt.

