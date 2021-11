Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Pfanne auf Herd löst Brandmelder aus - kein Sach- und Personenschaden

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 29.10.2021, hat in einem Mehrfamilienhaus in Bernau eine Pfanne auf einer eingeschalteten Herdplatte einen Brandmelder ausgelöst. Gegen 15:30 Uhr wurde deshalb die Feuerwehr verständigt. Löscharbeiten waren nicht von Nöten, Fettrückstände in der Pfanne hatten lediglich für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Wohnung war nach dem Belüften wieder nutzbar. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

