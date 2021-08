Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag,27./28.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Durch Niesanfall im Graben gelandet

Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Führer aus Aurich den Weißen Weg in Ihlow. Als er während der Fahrt plötzlich niesen musste, verriss er das Lenkrad und landete in einem angrenzenden Graben. Glücklicherweise blieb es lediglich bei Sachschäden am Pkw und einem Verkehrsschild.

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Marktplatz in Wiesmoor ist es am Freitagnachmittag zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 25-jähriger Mann aus Westerstede parkte seinen Pkw, einen silbernen Audi A3 , in der Zeit von 12.30 Uhr bis 18.00 Uhr auf dem Marktplatz in Wiesmoor. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine sehr große Beule in der Fahrertür fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Volltrunken mit Fahrrad gestürzt

Ein 56-jähriger Mann aus Ihlow, befuhr am Freitagabend gegen 20.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Timmeler Straße in Aurich-Schirum. Er stürzte von seinem Fahrrad und landete in einem angrenzenden Graben. Glücklicherweise wurde er von zwei Zeugen, einer 52-jährigen Frau aus Aurich und einem 37-jährigen Mann aus Moormerland, gefunden. Durch den Sturz erlitt der Mann eine Kopfplatzwunde. Da der Grund des Sturzes seine erhebliche Alkoholisierung von knapp unter drei Promille war, wurde im Krankenhaus nicht nur seine Kopfplatzwunde versorgt, sondern zusätzlich eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

PK Norden

Kriminalitätsgeschehen

Handfeste Auseinandersetzung

Das 26-jährige Opfer aus Großheide angelte am Freitagabend in Wirdum, am Uttumer Tief. Hier kam es dann zu einem Streit zwischen drei bootsfahrenden Männern und dem Angler. Dieser Streit uferte in einer handfesten Auseinandersetzung aus. Die unbekannten Beschuldigten schlugen und traten auf den Angler ein. Anschließend flüchteten die Beschuldigten mit dem Boot. Der Angler wurde leicht verletzt. Es wird um einen Zeugenaufruf gebeten.

Körperverletzung

In Dornum, Coldehörn, kam es am Freitag gegen 18:00 Uhr zu einer Körperverletzung. Das 24-Jährige Opfer aus Dornum wurde durch Unbekannte von hinten ergriffen und anschließend auf ihn eingeschlagen. Das Opfer fiel zu Boden und wurde zurückgelassen. Nach bisherigen Ermittlungstand handelt es sich vier Täter. Weitere Angaben zu den Tätern liegen nicht vor. Das Opfer wurde dem UEK Norden zugeführt, wo es stationär aufgenommen wurde. Es erlitt Prellungen und Gesichtsverletzungen. Es wird um einen Zeugenaufruf gebeten.

PK Wittmund

Widerstand nach Bedrohung

Zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte kam es am Samstagmorgen in Horsten. Ein 30jähriger Mann aus Wilhelmshaven bedrohte im Zuge von Streitigkeiten seine Mutter. Die hinzugezogene Polizei wurde von dem Mann angegriffen. Es folgte ein vehementer körperlicher Einsatz, um den Mann festzunehmen. Hierbei verletzte sich eine 24jährige Polizeibeamtin leicht. Auf Grund des Gesamtzustandes des Mannes, musste dieser einer psychiatrischen Klinik zugeführt werden.

