Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autos aufgebrochen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Auf einem Schulparkplatz in Aurich haben Unbekannte zwei Autos aufgebrochen. Die Täter schlugen in Egels, An der Waldschule, die Scheiben eines Opel und eines Peugeot ein. Die Taten ereigneten sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

