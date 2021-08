Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch beim Klärwerk +++ Norden - Berauscht mit E-Scooter gefahren +++ Dornum - Lkw-Fahrer gesucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch beim Klärwerk

Auf dem Gelände des Klärwerks in Norden, Am Norder Tief, kam es in der Nacht zu Montag zu einem Einbruch. In der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Umkleidegebäude auf dem Gelände und durchwühlten die Räumlichkeiten. Es wurde Bargeld entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht mit E-Scooter gefahren

Ein 22-Jähriger war am Mittwoch berauscht mit dem E-Scooter unterwegs. Auf dem Brummelkamp in Norden hielt die Polizei den Mann gegen Mittag an. Bei der Verkehrskontrolle stellten, sie fest, dass der 22-Jähriger offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Dornum - Lkw-Fahrer gesucht

Auf der Schatthauser Straße in Dornumergrode kam es am Freitag, 20.08.2021, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Nach ersten Erkenntnissen war ein roter Kastenwagen gegen 12.25 Uhr in Richtung Dornum unterwegs und wollte einen Lkw überholen. Als der Fahrer des Kastenwagens nach links ausscherte, touchierte er mit seinem Fahrzeug einen entgegenkommenden blauen VW Up. Die Fahrerin des VW, der am Außenspiegel beschädigt wurde, musste auf den Grünstreifen ausweichen. Der Verursacher brach den Überholvorgang ab, setzte aber seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf gelang es ihm offenbar noch, den Lkw zu überholen. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Lkw, der von dem roten Bulli überholt wurde, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell