Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Victorbur - Einbruch in Grundschule +++ Aurich - Schockanruf

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Victorbur - Einbruch in Grundschule

In eine Grundschule in Südbrookmerland wurde eingebrochen. Die Täter stiegen nach ersten Erkenntnissen zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, in das Schulgebäude und die angrenzende Turnhalle ein. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Schockanruf

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Aurich/Wittmund vor sogenannten Schockanrufen. Sowohl eine 67-Jährige, als auch eine 69 Jahre alte Frau aus Aurich erhielten Mittwochnachmittag Anrufe von Personen, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Anrufer behaupteten, dass der Sohn oder die Tochter einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte. Es werde dringend Geld benötigt. Beide Frauen erkannten die Betrugsmasche und informierten die Polizei. Durch das richtige Verhalten der Frauen konnte ein finanzieller Schaden abgewendet werden. Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen sofort misstrauisch zu werden. Legen Sie auf und informieren Sie die örtliche Polizei. Weitere Tipps gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell