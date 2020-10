Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Samstag, dem 03.10.2020,wurde ein in der Friedrich-Ebert-Straße parkender Pkw von u.T. zerkratzt. An der hinteren linken Fahrzeugseite entstand ein ca. 63 cm langer Kratzer.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer: 02624-94020

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell