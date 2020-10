Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Hachenburg (ots)

Am 02.10.20, gegen 11 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hachenburg in der Koblenzer Straße. Hierbei wurde eine 91jährige Fußgängerin von einem rückwärts ausparkenden Fahrzeug übersehen und angefahren. Die ältere Dame erlitt durch den Anstoß leichte Verletzungen und wurde im KH Hachenburg behandelt.

