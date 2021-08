Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Pedelec am Hafen gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Pedelec am Hafen gestohlen

In Neuharlingersiel wurde am Dienstag ein Pedelec gestohlen. Das E-Bike, ein schwarzes Rad der Marke Fischer, stand zur Tatzeit am Hafen West in der Nähe einer Zufahrt zum dortigen Parkplatz. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 12.40 Uhr und 14.20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell