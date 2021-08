POL-AUR: Aurich/Walle - Seniorin überfallen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Walle - Seniorin überfallen

Ein Überfall ereignete sich am Donnerstag in Aurich zum Nachteil einer 84 Jahre alten Frau. Die Seniorin fuhr nach ersten Erkenntnissen am Abend mit ihrem Fahrrad auf dem Langen Greedenweg in Walle, als sie von einem unbekannten Mann angehalten wurde. Er soll die Herausgabe von Geld gefordert haben. Die Frau händigte dem Unbekannten ihre Handtasche aus, der daraufhin in unbekannte Richtung flüchtete. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr eine verdächtige Person in dem Bereich gesehen haben, sich zu melden. Der Mann wird beschrieben als auffällig groß und schlank mit schwarzen Haaren. Er soll mit Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug eine Cappy. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

