POL-EL: Spahnharrenstätte - Brand in Tischlerei

Am Donnerstagabend ist es an der Hauptstraße zum Brand in einer Tischlerei gekommen. Gegen 20.10 Uhr war das Feuer aus ungeklärter Ursache in einer Fertigungshalle ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf das Dach und die dort installierte Photovoltaikanlage über. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindern. Zwei Personen wurden bei anfänglichen Löschversuchen leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

