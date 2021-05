Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Pedelecfahrer schwer verletzt

Geeste (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Biener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 43-jähriger Radfahrer aus Wietmarschen wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen kurz vor 17 Uhr in Richtung Lingen unterwegs, als er zwei Auto überholte, die ihre Fahrt verlangsamten, um auf den Parkplatz des Speicherbeckens abzubiegen. Dabei touchierte er den Außenspiegel des ersten und das rechte Heck des zweiten Fahrzeuges. Der Pedelcfahrer stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Lebensgefahr besteht nach erster Einschätzung des Notarztes nicht. Die Polizei ermittelt.

