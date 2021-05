Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer schwer am Kopf verletzt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Engdener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 54-jähriger Radfahrer aus Nordhorn schwer verletzt. In Höhe der Hausnummer 41 geriet er gegen 17.10 Uhr aus ungeklärter Ursache mit dem Vorderrad gegen den Bordstein des Fußweges. Er verlor die Kontrolle, stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt.

