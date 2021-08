Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autofahrer schwer verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Norden schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 19.10 Uhr ein 33-jähriger Autofahrer mit einem VW Touran auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Norddeich. Als er nach links in den Looger Weg abbiegen wollte, übersah er offenbar einen entgegenkommenden 18-Jährigen mit einem VW Polo. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 18-Jährige nach rechts aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er landete mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben. Er wurde schwer, seine 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell