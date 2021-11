Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Vermeintlich gestohlener Roller

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen]

Am 29.10.2021, gegen 20:00 Uhr wurde durch eine Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt ein in Löffingen abgestellter Roller in Augenschein genommen. Bei der Überprüfung konnten Beschädigungen an der Verkleidung des Rollers und der darunter befindlichen Elektronik festgestellt werden, die darauf hindeuteten, dass dieser Roller kurzgeschlossen wurde. Zum Zwecke der Eigentumssicherung wurde der Roller sichergestellt und beim Polizeiposten in Löffingen untergebracht.

Zeugen oder der Besitzer werden gebeten, sich zu den üblichen Bürozeiten unter folgender Telefonnummer: 07654/ 806060 beim Posten Löffingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell