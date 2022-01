Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Graffiti auf Schulgelände.

Lippe (ots)

Unbekannte besprühten am Wochenende Wände eines Durchganges und einen Teil der Turnhallenfassade auf dem Schulgelände in der Schulstraße mit Graffiti. Wer verdächtige Personen in diesem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

