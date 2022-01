Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Bahnschranke durch Bus beschädigt.

Lippe (ots)

Auf eisglatter Fahrbahn touchierte am 27. Dezember 2021 ein Reisebus die Schranke eines Bahnübergangs in der Altdorferstraße und fuhr davon. Die Bahnschranke riss dabei ab. Der Verursacher hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Der Unfall muss nach Zeugenaussage gegen 8:15 Uhr passiert sein. Zeugenhinweise dazu richten Sie bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

