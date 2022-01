Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Roller angezündet.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (04.01.2022) entdeckte eine Zeugin einen brennenden Motorroller in der Hebbelstraße und rief den Notruf. Die Polizeibeamten begannen vor Eintreffen der Feuerwehr mit Löscharbeiten. Die Feuerwehr konnte dem Brand schließlich endgültig Einhalt gebieten. Der Roller wurde in der Nacht aus der Pöppinghauser Straße gestohlen. Von Brandstiftung ist derzeit auszugehen. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090.

