Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Sporthalle aufgebrochen.

Lippe (ots)

Ein aufmerksamer Spaziergänger meldete der Polizei am Montagabend (03.01.2022) eine offenstehende Tür an der Sporthalle in der Straße "Am Müllerberg". Augenscheinlich wurde diese aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell