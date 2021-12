Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu "Weil am Rhein: Autoaufbruch" - korrigierte Telefonnummer

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 27.12.2021, ist ein Auto in Weil am Rhein-Friedlingen aufgebrochen worden. An dem in der Riedlistraße geparkten Auto wurde zwischen Mitternacht und 07:30 Uhr ein Scheibe eingeschlagen und es geöffnet. Aus dem Innenraum wurde ein Portemonnaie entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt (Kontakt 07621 9797-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell