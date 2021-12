Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mülltonne brennt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 27.12.2021, hat in Weil am Rhein-Friedlingen eine Mülltonne gebrannt. Gegen 21:00 Uhr wurde die Rauchentwicklung am Kesselhaus entdeckt. Mit dem Feuerlöscher aus einem dortigen Anwesen konnte eine Polizeistreife den Brand eindämmen, die verständigte Feuerwehr schließlich vollends löschen. Die Mülltonne wurde beschädigt.

