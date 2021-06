Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Fahrzeug in eigener Hofeinfahrt durch Unfall beschädigt

Venningen (ots)

Am 03.06.2021 ereignete sich im Zeitraum von ca. 19:15 Uhr bis 20:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Venningen. Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in befuhr die Edenkobener Straße und fuhr, vermutlich zum Wenden, teilweise in die Hofeinfahrt des Anzeigeerstatters ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort abgestellten Fahrzeug, wodurch dieses beschädigt wurde. Der/Die unbekannte Unfallverursacher/in setzte die Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden geben sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

