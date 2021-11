Polizeipräsidium Ulm

Unbekannte haben von Donnerstag bis Sonntag vier Einfamilienhäuser in der Region Göppingen aufgebrochen.

Am Donnerstag brachen Unbekannte zwischen 13.30 und 19 Uhr ein Fenster in Eschenbach auf. Die Täter gelangten so in das Einfamilienhaus in der Lindenstraße. Sie durchsuchten die Räume nach Brauchbarem. Den gefundenen Schmuck nahmen sie mit und flüchteten. Die Täter ließen ihre Spuren am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei sicherten sie. Die Polizei schätzt den Schaden am Gebäude auf etwa 500 Euro.

In Rechberghausen waren am Samstag zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr Einbrecher unterwegs. Sie hatten es auf ein Einfamilienhaus in der Schurwaldstraße abgesehen. Die Unbekannten brachen eine Tür auf und gingen ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und durchwühlten Schränke. Dann flüchteten sie unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Der genaue Schaden wird nun ermittelt.

Von Samstag, 08.40 Uhr auf Sonntag, 20.25 Uhr gelangten Unbekannte über ein Fenster in das Einfamilienhaus in Rechberghausener Greutweg. Sie gingen in alle Räume und wühlten auch in Schränken. Dabei fanden die Einbrecher auch Schmuck und ein Laptop. Sie machten die Gegenstände zu ihrer Beute und flüchteten. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren am Tatort.

Am Sonntag brach ein Unbekannter um 17.45 Uhr ein Fenster in Ebersbach/Fils auf. Er stieg darüber in das Einfamilienhaus in der Krapfenreuter Straße ein. Der Täter durchsuchte die Kellerräume und schlug eine Scheibe ein. Von dem Lärm erschrak die Hausbesitzerin und rief in den Keller, ob jemand dort sei. Der Einbrecher flüchtet daraufhin aus dem Gebäude und durch den Garten. Ob etwas im Haus fehlt, soll eine Nachschau der Besitzerin klären. Die Polizei schätzt den Schaden am Gebäude auf etwa 1.000 Euro. Auch in diesem Haus sicherte die Kriminalpolizei Spuren.

Die Kriminalpolizei Göppingen (07161/630) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen?

Die Polizei warnt:

Übliche Fensterkonstruktionen bieten in der Regel keinen Schutz - meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind gut erreichbare und von Dritten schwer einsehbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Bereits einfache technische oder mechanische Sicherungsmaßnahmen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man solche Türen, aber auch andere Fensterarten, besser vor Einbrüchen schützen kann, erfahren Sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/fenster/

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Laupheim und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

