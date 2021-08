Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf der Theenhausener Straße am Donnerstagnachmittag

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Donnerstagnachmittag (12.08., 15.30 Uhr) kam es auf der Theenhausener Straße in Höhe der Wertherstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 52- jähriger Autofahrer befuhr die Wertherstraße in Richtung Theenhausener Straße. An der Einmündung zur Theenhausener Starße beabsichtigt der Skoda-Fahrer nach links abzubiegen. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem 37-jährigen Leichtkraftradfahrer, welcher von der Theenhausener Straße in Richtung A33 fuhr. Der 37-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der 52-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 12000 Euro.

