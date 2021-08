Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorrang missachtet

Beim Abbiegen stieß ein Auto am Mittwoch mit einer Radlerin in Laupheim zusammen.

Der 76-Jährige fuhr in der Walpertshofer Straße in auswärtige Richtung. Kurz nach 17.45 Uhr bog er in die Straße Kleemeisterei nach rechts ab. Auf dem Radweg neben der Walpertshofer Straße fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Haibike Pedelec und hatte Vorrang. Beim Abbiegen achtete der VW-Fahrer nicht auf die Frau und stieß mit ihr zusammen. Die stürzte von ihrem Rad und erlitt schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand geringerer Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

