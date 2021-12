Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ruhestörung endet im Polizeigewahrsam

53940 Hellenthal (ots)

Der 45-jährige Mieter eines Mehrfamilienhauses in Hellenthal wurde am Samstag Abend bei einem ersten Polizeieinsatz zur Ruhe ermahnt. Die zu laute Musikanlage wurde leiser gestellt und der Mann zeigte sich einsichtig. Die Einsicht hielt allerdings nicht lange an, so dass nur 30 Minuten später der zweite Einsatz erfolgen musste. Dieses Mal beharrte der Mieter auf seinen Ansichten und sprach im Beisein der Beamten Drohungen gegen den Nachbarn aus. Zur Verhinderung weiterer Straftaten / Ordnungswidrigkeiten musste der 45-Jährige ins Polizeigewahrsam verbracht werden. Dort blieb er bis zur Ausnüchterung am nächsten Morgen. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, er blieb aber dienstfähig. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

