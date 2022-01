Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch - Korrektur Datum.

Lippe (ots)

Erneut versuchten Unbekannte am Sonntagabend (02.01.2022) in den Marktkauf an der Grevenmarschstraße einzudringen. Gegen 21:25 Uhr wurde ein Einbruchsalarm ausgelöst. Tatverdächtige konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Schon vor Weihnachten gab es einen Einbruchsversuch (wir berichteten). In beiden Fällen versuchten die Täter über das Dach in den Markt einzudringen. Ein Tatzusammenhang wird derzeit angenommen. Die Ermittlungen laufen. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell