Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Mit Alkohol am Steuer.

Lippe (ots)

Sonntagnachmittag (02.01.2022) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung An den Knickwiesen/Kohlstädter Straße gerufen. Ein 36-jähriger Autofahrer war gegen 14:45 Uhr mit einem Ford beim Linksabbiegen von der Kohlstädter Straße von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Dabei kollidierte der Wagen mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Die Polizeibeamten fanden Schnaps und Betäubungsmittel bei dem Fahrer. Da er augenscheinlich unter Einfluss von Alkohol und möglicherweise weiterer Substanzen gefahren war, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes aus Bad Lippspringe wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell