Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zigarettenautomat gesprengt.

Lippe (ots)

Am Neujahrsmorgen gegen 6 Uhr sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Bielefelder Straße. Ein Anwohner wurde von einem lauten Knall geweckt, entdeckte den zerstörten Automaten auf Höhe der Hausnummer 8 und informierte die Polizei. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zur Sprengung richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

