Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrüche im Industriegebiet.

Lippe (ots)

In der vorletzten Nacht des Jahres drangen Unbekannte in zwei Gebäude in der Grevenmarschstraße ein (zu einem Einbruch berichteten wir bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5111763). Sie beschädigten mehrere Türen und durchsuchten Verkaufs- und Büroräume der ansässigen Firmen. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zwischen Donnerstag und Sonntag (30.12.2021 - 02.01.2022) wurden außerdem in einen Bürotrakt im Liemer Weg eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen die Kaffeekasse aus den Räumlichkeiten. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

