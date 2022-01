Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch ohne Beute.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (30.12.2021) gelangten Einbrecher über die Terrasse in ein Haus in der Bülowstraße. Vermutlich fühlten die Unbekannten sich gestört und verließen die Räumlichkeiten ohne Beute. Wer zwischen 15:45 und 18:40 Uhr Verdächtiges im Umkreis beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

