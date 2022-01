Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

An Silvester versuchten Unbekannte gegen 17:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Unter der Jugendherberge" einzudringen. Sie scheiterten jedoch, lösten den Einbruchsalarm aus und verschwanden unerkannt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

