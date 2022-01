Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Heckenbrand nach Feuerwerk

Lippe (ots)

(LW) Beim Abbrennen eines Tischfeuerwerks am Silvesterabend gegen 23.30 Uhr vor einem Haus in der Leipziger Straße wurde eine Hecke in Brand gesetzt. Von dort griff der Brand auf das Dach einer Gartenhütte über. Der Eigentümer konnte durch den Einsatz eines Feuerlöschers das Feuer selbstständig löschen, so dass nur geringer Sachschaden entstand.

