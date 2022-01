Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide:- 2 Verletzte bei Verkehrsunfall

Lippe (ots)

(HL) Ein 78-jähriger Fahrer eines VW bog am 31.12.2021 gegen 13:30 h von der Pivitsheider Straße (Einmündung Kohlpott) nach links auf die Bielefelder Straße, in Richtung Innenstadt ab. Dabei übersah er den VW einer 82-jährigen Frau, die die Bielefelder Straße aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung Pivitsheide befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Der 78-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr geborgen. Er war so schwer verletzt, dass er ins Klinikum Bielefeld-Gilead eingeliefert wurde. Die 82-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Klinikum Detmold entlassen. Weil beide Fahrzeuge durch den Zusammenstoß ganz erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren, mussten beide Pkw abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf mind. 9000,-- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell