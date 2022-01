Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Alleinunfall

Lippe (ots)

(HL) Ein 18-jähriger Fahranfänger verlor am 31.12.2021 gegen 09:45 h augenscheinlich durch überhöhte Geschwindigkeit in einer leicht abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw BMW und überschlug sich mehrfach mit dem Fahrzeug. Der Pkw blieb schließlich auf der Seite liegen. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden, ein Leitpfosten wurde beschädigt. Zudem entstand Flurschaden. Glücklicherweise verletzte sich der Fahrer nur leicht. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

