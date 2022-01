Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruchsversuche im Heerser Weg.

Lippe (ots)

Zwei Einbruchsversuche im Heerser Weg wurden der Polizei am Sonntag gemeldet. An einer Haustür hebelten Unbekannte gegen 3 Uhr am Sonntag (02.12.2022), gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Einige Tage vorher (25.12.2021) versuchten Einbrecher es an einem anderen Haus in der Straße, scheiterten jedoch am Öffnen der Tür. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

