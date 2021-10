Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: An mehreren Autos Spiegel abgetreten

Heidelberg-Schlierbach (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Freitagmorgen gegen 01:00 Uhr die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, da er mehrere männliche Personen dabei beobachtet hatte, wie diese an seinem im Kronenweg abgestellten Fahrzeug einen Außenspiegel abgetreten hatten. In unmittelbarer Nähe der Tatörtlichkeit kontrollierte eine Streife des Polizeireviers drei Männer, auf die die von dem Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung der Unbekannten zutraf. Alle drei Tatverdächtigen wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte verbracht. Sie sehen nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Die Beamten konnten im Nachgang an weiteren Fahrzeugen abgetretene Seitenspiegel feststellen.

Weitere Geschädigte oder Zeugen der Tat können sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel. 0621 1741700 wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell