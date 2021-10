Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Unbekannte brechen in Bäckerei ein

Heidelberg-Altstadt (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.55 Uhr, und Donnerstag, 5.15 Uhr, in eine Bäckerei in der Hauptstraße zwischen Fahrtgasse und Brunnengasse in der Heidelberger Altstadt zwischen Fahrtgasse und Brunnengasse eingebrochen. Der oder die Täter hebelten die Glasschiebetüren auf und verschafften sich damit Zutritt zum Verkaufsraum. Dort brachen sie zwei Kassen auf und erbeuteten Bargeld im Wert von rund 150 Euro. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell