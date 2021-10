Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen - Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch hochwertigen Schmuck entwendet - Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 15:30 Uhr aus einem Anwesen in der Hauptstraße Schmuck im Gesamtwert von 34.000 Euro. Hierzu wurde die Hauseingangstür mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt.

Durch Zeugen wurden in dem genannten Zeitraum ein Mann und eine Frau beobachtet, die zügig die Einfahrt vor dem Anwesen zu Fuß verließen. Der unbekannte Mann wird als südosteuropäischer Phänotyp, etwa Mitte 30 und ca. 175 cm groß, mit braunen, kurzen Haaren und dicker Figur beschrieben. Er trug dunkle Kleidung, blaue Jeans und einen dunklen Rucksack.

Die unbekannte Frau wird ebenfalls als südosteuropäischer Phänotyp von etwa 30 Jahren mit schwarzen, langen Haaren beschrieben. Sie hatte einen schlanken Ober- und kräftigen Unterkörper und trug dunkle Kleidung.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden beobachteten Personen und der Tat besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den beiden Personen geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0621 174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

